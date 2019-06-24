Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
Член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Странный инцидент: неизвестный забрался в дом Холли Берри и заявил, что он там живет
Неизвестный забрался в дом Холли Берри и заявил, что он там живет

Тимошенко: новая коалиция действий должна дать результат за 100 дней

Тимошенко: новая коалиция действий должна дать результат за 100 дней
00:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что у президента должна быть "миссия собрать всех в одну команду".

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена в том, что для изменения старой системы, реальной перестройки и возрождения Украины необходима не только максимальная консолидация проевропейских патриотических сил в парламенте, но и ответственность политиков за свои обещания перед народом, сообщила пресс-служба партии.

По ее словам, у "Батькивщины" уже есть пошаговый план действий для возрождения Украины - Новый курс, который политсила хочет предложить как основу коалиционного соглашения новой коалиции действий.

"Мы считаем, что если люди первые 100 дней после выбора в парламент и формирования правительства не почувствуют результатов - это будет означать снова потерянное время. Это единственная в стране стратегия, которая разрабатывалась последние годы украинскими интеллектуалами: учеными, экономистами, финансистами. И мы предложили новому президенту, чтобы в новой Верховной Раде была создана коалиция действий, потому что обещаний уже достаточно, коалиция действий, где можно совместить новизну и опыт", - заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

"Прекратить делить, разделять по каким-либо признакам. И так же страну объединить. Тогда в парламенте будут мощные силы из людей, которые могут иметь свежий взгляд, из тех опытных профессиональных команд, которые служили и служат стране и которые точно знают, что с первого дня надо делать. И не тренироваться годами, а действовать с первого дня", - отметила Тимошенко.

Она убеждена, что чем быстрее изменится состав Верховной Рады, правительства, руководителей силовых структур, тем быстрее можно будет начать реальные изменения в стране.

"Я твердо верю, что Украина может стать равной среди равных в европейском сообществе. Я хочу этому посвятить свою жизнь, чтобы наше с вами поколение при жизни увидел успешную красивую Украину", - подытожила лидер партии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юлия Тимошенко, Батькивщина, Выборы, Верховна Рада, Результат, Новая коалиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
02 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
03 Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
04 Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации
05 "Я его действительно люблю": Дженнифер Энистон призналась в любви бывшему мужу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Грозы, град и шквалы: в ГСЧС сообщили, где ухудшится погода
Филарет попросил защиты у Авакова
Филарет попросил защиты у Авакова
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки
Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь