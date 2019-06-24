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Понедельник, 24.06.2019
Климкин: Зеленский прошел "разведку боем" на встречах с европейскими лидерами
Климкин: Зеленский прошел "разведку боем" на встречах с европейскими лидерами
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Климкин: Зеленский прошел "разведку боем" на встречах с европейскими лидерами

Климкин: Зеленский прошел "разведку боем" на встречах с европейскими лидерами
05:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: По словам министра, встречи главы украинского государства с европейскими лидерами были своеобразной разведкой.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что с точки зрения времени, хорошо, что встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелы Меркель произошли именно сейчас.

"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас произошли с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным. Поэтому именно сейчас - это супер. Обсуждение тактики по Донбассу - это супер. Нет прорывных решений, на самом деле это ожидаемо, и ничего плохого в том нет. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, по "Северному потоку" тоже ожидаемая", - сказал Климкин в интервью "5 каналу".

"Это еще не стопроцентное привлечение и погружение, ангажирование, но это настоящая разведка боем", - отметил глава МИД.

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Все по теме:

Разведка, Встречи, Владимир Зеленский, Владимир Климкин, Европейские люди.
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