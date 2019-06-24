Захват власти экс-президентом: ГБР допросило Шуфрича и Нимченка

Новости Украины: В Госбюро расследований допросили авторов обращения относительно захвата власти предыдущим президентом страны.

Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Андрей Парубий в свое время осуществили захват власти. С таким заявлением обратились два народных депутата - Василий Нимченко и Нестор Шуфрич. По этому делу авторов документа допросили в Государственном бюро расследований, сообщает Интерфакс.

"Заявители в этом деле - Нимченко и Шуфрич - допрошены. Проводится расследование, планируются другие допросы", - прокомментировали ситуацию в ГБР.

Ранее в статье одного из изданий говорилось о том, что около месяца назад в ведомство поступило заявление от депутатов, в котором утверждается, что экс-президент Петр Порошенко, действующий спикер ВРУ и премьер-министр захватили власть.

"Прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямого нарушения конституционных норм", - сказано тексте обращения.

Нимченко и Шуфрич считают, что назначение Владимира Гройсмана премьер-министром происходило в отсутствии коалиции, что нарушает Конституцию. Поэтому чиновники требуют расследовать данное дело, подчеркивая, что данный инцидент считается нарушением законодательства и уголовным правонарушением.

В ЕГРСР есть определение Шевченковского суда Киева, датируемое 7 июня. Согласно ему ГБР обязано открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами Украины.

Уточняется, что обращение Нимченка и Шуфрича в госструктуру было направлено еще 27 мая. Но в ГБР не отреагировали на него своевременно. Жалобу одного из депутатов о бездействии Госбюро суд удовлетворил.