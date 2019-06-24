Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета, совет утвержден в составе 29 человек, главой станет президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой. Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №423/2019 президент подписал 21 июня.

"В состав совета входят: премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины, министр финансов Украины, министр юстиции Украины, а также за согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов", - говорится в измененном указом п.5 Положения о Национальном инвестиционном совете.

Совет утвержден указом в составе 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарь – глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 годах, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахармия. Также в Нацсовет включены замглавы администрации президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.

В составе Нацсовета после смены его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.

Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию – это президенты, генеральные директора и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций. Среди них глава правления компании "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча, гендиректор компании "Unilever NV"Алан Джоуп, глава правления компании "Metro AG" Олаф Кох, глава правления и гендиректор "Arcelor Mittal Limited" Лакшми Миттал, глава Нацбанка Яков Смолий, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти и другие. Указ вступает в силу со дня его опубликования.