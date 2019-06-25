У Трампа подтвердили намерение обсудить Украину на встрече с Путиным

Новости Украины: США планирует вынести на обсуждение вопрос контроля над вооружениями.

Трамп планирует встретиться с Путиным в конце этой недели в Японии, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине. Об этом сообщил во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации США.

"Ожидается, что разговор будет сосредоточен, прежде всего, на вопросах региональной безопасности, в том числе (ситуации – ред.) в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке",- отметил представитель администрации.

Кроме того, как проинформировал чиновник, американская сторона планирует вынести на обсуждение вопрос контроля над вооружениями, а также "улучшения" двусторонних отношений.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении провести расширенную встречу с Владимиром Путиным во время саммита G20, запланированного на 28-29 июня в японском городе Осака.