Польский депутат назвал технической ошибкой свой голос "за" РФ

Новости Украины: Единственный проголосовавший за возвращение РФ в ПАСЕ представитель от Польши Кшиштоф Мешковский оправдался за свой голос.

Польский депутат Кшиштоф Мешковский заявил, что из-за технической ошибки во время голосования за возвращение России в ПАСЕ, его голос был засчитан "за".

Как сообщает "Европейская правда", об этом депутат написал в Twitter.

"Мое последнее голосование по вопросу о возвращении России в Совет Европы является результатом технической ошибки: почти двести поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации от Украины. Сегодня во второй половине дня я сделаю заявление, чтобы исправить ошибку", - написал Мешковский.

Ostatnie moje głosowanie w sprawie ponownego przyjęcia Rosji do Rady Europy jest rezultatem technicznej pomyłki.Blisko dwieście poprawek głosowałem razem z polską delegacją i posłami Ukrainy. Dzisiaj na sesji popołudniowej wygłoszę

oświadczenie prostujące pomyłkę. — KrzysztofMieszkowski (@K_Mieszkowski) 25 июня 2019 г.

Во вчерашнем голосовании участвовали десять представителей польской делегации и, согласно данным на сайте ПАСЕ, девять из них проголосовали против возвращения России. Голос Мешковского единственный отмечен "за".

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.