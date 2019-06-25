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Польский депутат назвал технической ошибкой свой голос "за" РФ

Польский депутат назвал технической ошибкой свой голос "за" РФ
14:08 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: Единственный проголосовавший за возвращение РФ в ПАСЕ представитель от Польши Кшиштоф Мешковский оправдался за свой голос.

Польский депутат Кшиштоф Мешковский заявил, что из-за технической ошибки во время голосования за возвращение России в ПАСЕ, его голос был засчитан "за".

Как сообщает "Европейская правда", об этом депутат написал в Twitter.

"Мое последнее голосование по вопросу о возвращении России в Совет Европы является результатом технической ошибки: почти двести поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации от Украины. Сегодня во второй половине дня я сделаю заявление, чтобы исправить ошибку", - написал Мешковский.

ПАСЕ приняла резолюцию, которая может вернуть Россию в Ассамблею

Во вчерашнем голосовании участвовали десять представителей польской делегации и, согласно данным на сайте ПАСЕ, девять из них проголосовали против возвращения России. Голос Мешковского единственный отмечен "за".

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.

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ПАСЕ, Польша, РФ, Кшиштоф Мешковский.
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