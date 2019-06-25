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Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США

Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
14:50 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Для эстрадиции украинского олигарха Фирташа в США достаточно подписи министра юстиции Австрии.

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом 25 июня заявил судья Верховного суда Австрии, сообщает Радио Свобода.

Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Отмечается, что теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.

Фирташ и его защитники решение не комментировали и покинули здание суда.

Ранее сообщалось, украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США уже в начале июля. Отмечалось, что Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

В Лондоне арестовали два особняка Фирташа

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

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Украина, США, Экстрадиция, Дмитрий Фирташ, Олигарх.
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