Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США

Новости Украины: Для эстрадиции украинского олигарха Фирташа в США достаточно подписи министра юстиции Австрии.

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом 25 июня заявил судья Верховного суда Австрии, сообщает Радио Свобода.

Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Отмечается, что теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.

Фирташ и его защитники решение не комментировали и покинули здание суда.

Ранее сообщалось, украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США уже в начале июля. Отмечалось, что Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.