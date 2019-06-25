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В США пока не определили сроки визита Зеленского в Вашингтон

В США пока не определили сроки визита Зеленского в Вашингтон
17:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В США размышляют над примерными датами визита Зеленского в США для встречи с Трампом.

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США в настоящее время неизвестна, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"С конкретными датами пока что не определились", - сказал Тейлор на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он отметил, что как только будет известна дата встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и повестка дня визита украинского президента в США, он об этом сообщит и членам правительства, и журналистам.

По словам Тейлора, вопрос о дате визита Зеленского в США задавали ему и члены украинского правительства.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена. "Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.

Состоялись переговоры о визите Зеленского в США

22 июня и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит президента Зеленского.

Это первая пресс-конференция Тейлора после его второго назначения в Украину.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор, Визит Зеленского в США.
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