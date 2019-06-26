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Почти шесть тысяч: ЦИК назвала количество кандидатов в депутаты

Почти шесть тысяч: ЦИК назвала количество кандидатов в депутаты
13:24 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: В Центральной избирательной комиссии рассказали, сколько кандидатов в депутаты ВРУ зарегистрировалось на участие в выборах.

Согласно информации ЦИК, на выборы баллотируются 5 845 кандидатов. Среди них 3 тысячи 171 "мажоритарщиков" и 2 тысячи 674 кандидата из списков партии. Официальную цифру кандидатов обнародовала председатель комиссии Татьяна Слипачук во время пресс-конференции. Об этом сообщают в УНИАН.

"В целом документы для регистрации своих избирательных списков подали 24 партии, трем из них было отказано в регистрации", - сказано в сообщении.

Отмечается также и гендерная особенность, которая разделила количество баллотирующихся на далеко не равную пропорцию: 22,51% женщин против 77,49% мужчин. В возрасте кандидатов также наблюдается солидный "провал". Самому молодому претенденту на место депутата в Верховной Раде 21 год, самому старшему - 82.

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Из всего количества зарегистрированных участников избирательного процесса 91,44% имеют высшее образование. Остальные пока с дипломами среднего специального, среднего и профессионально-технического образования. Также глава ЦИК добавила, что большую часть документов на регистрацию было получено в последний момент.

Напомним, вчера Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов в депутаты Парламента.

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Верховная Рада, Парламент, Выборы, ВРУ, Депутаты, ЦИК, Кандидаты.
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