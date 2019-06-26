Украинская делегация не проголосует за генсека СЕ без санкций против РФ

Новости Украины: Украинская делегация в ПАСЕ не будет голосовать за нового генерального секретаря Совета Европы, если будут признаны полномочия российских депутатов.

Постоянная делегация Украины в ПАСЕ окончательно покинет летнюю сессию ПАСЕ и не будет участвовать в выборах нового генерального секретаря СЕ, если полномочия российских депутатов в Ассамблее будут признаны без введения каких-либо санкций. О такой позиции заявил журналистам в кулуарах ПАСЕ глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Украинская делегация немедленно прекратит работу. Тогда мы едем в Киев и на следующей неделе, в том числе на комитете по иностранным делам, будем обсуждать эту ситуацию. Украинская делегация может тогда зарегистрировать постановление (в Верховной Раде - прим. ред.) о приостановке работы в ПАСЕ до момента выполнения Россией ряда условий", - заявил глава украинской делегации в Ассамблее.

Он отметил, что при рассмотрении накануне в комитете проекта резолюции по обжалованию полномочий российской делегаций многие депутаты поддержали введение санкций против РФ, но для этого не хватило несколько голосов.

Арьев подчеркнул, что работа по убеждению делегатов поддержать санкции против РФ в резолюции о признании их полномочий ныне продолжается. Голосование состоится в среду во второй половине дня.

Он также заявил, что украинская делегация не будет участвовать в выборах нового генерального секретаря Совета Европы (которые проходят в среду), если в ПАСЕ не будут введены санкции против России.

Как сообщалось, в проекте резолюции ПАСЕ предлагают ратифицировать полномочия российской делегации, при условии мониторинга взаимного выполнения обязательств со стороны РФ, в том числе о прекращении агрессии против Украины. 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая предусматривает безусловное возвращение России в Ассамблею. В этот же день российские депутаты появились в ПАСЕ и присутствовали на заседании.

Делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее в знак протеста против присутствия российской делегации приостановила работу в летней сессии, за исключением рассмотрения полномочий российской делегации.