Гройсман заявил о готовности Украины расширить сотрудничество с США

Новости Украины: Владимир Гройсман провел встречу с Временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Украина готова углублять сотрудничество и поддерживать высокий уровень двустороннего диалога со своим стратегическим партнером — Соединенными Штатами Америки. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором - сообщает правительственный портал.

“Вы выполняете важную и важную миссию. И уже сделали много для развития наших двусторонних отношений. Надеюсь, что ваша нынешняя миссия будет направлена на углубление наших отношений”, — сказал Гройсман.

В свою очередь, Уильям Тейлор отметил, что сейчас Украину довольно часто посещают высокопоставленные США, и это свидетельствует о важности Украины и сотрудничества с Украиной для американского правительства.

“Это определение поддержки”, — отметил Тейлор

Также, во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел в Украине — прежде всего в контексте хода реформ и подготовки к парламентским выборам.