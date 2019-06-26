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Гройсман заявил о готовности Украины расширить сотрудничество с США

Гройсман заявил о готовности Украины расширить сотрудничество с США
16:49 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин

Новости Украины: Владимир Гройсман провел встречу с Временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Украина готова углублять сотрудничество и поддерживать высокий уровень двустороннего диалога со своим стратегическим партнером — Соединенными Штатами Америки. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором - сообщает правительственный портал.

“Вы выполняете важную и важную миссию. И уже сделали много для развития наших двусторонних отношений. Надеюсь, что ваша нынешняя миссия будет направлена на углубление наших отношений”, — сказал Гройсман.

В свою очередь, Уильям Тейлор отметил, что сейчас Украину довольно часто посещают высокопоставленные США, и это свидетельствует о важности Украины и сотрудничества с Украиной для американского правительства.

“Это определение поддержки”, — отметил Тейлор

На следующей неделе стартуют украинско-американские учения "Си Бриз-2019"

Также, во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел в Украине — прежде всего в контексте хода реформ и подготовки к парламентским выборам.

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Украина, США, Владимир Гройсман, Уильям Тейлор.
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