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Зеленского пригласили в Лондон на заседание ПА НАТО

Зеленского пригласили в Лондон на заседание ПА НАТО
22:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун пригласила Владимира Зеленского на заседание ПА НАТО, которая состоится в Лондоне осенью 2019 года.

Президента Украины Владимира Зеленского ждут на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО, которая состоится в Лондоне осенью этого года. Об этом на брифинге в Киеве в среду заявила Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун, передает корреспондент УНН.

"Я только что была первая, с, надеюсь, целого ряда встреч и интересных разговоров с новым президентом господином Зеленским. Мы обсудили будущее сотрудничество между Украиной, в том числе Президентом, с Парламентской Ассамблеей НАТО. У нас здесь запланированы две будущие встречи", - сказала Мун.

Она отметила, что одна из этих встреч касается наблюдения за выборами в Верховную Раду в июле.

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"Также я пригласила Президента присоединиться к нам на ежегодную осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи осенью. Надеюсь, он сможет приехать и обратиться к Ассамблее. Будут представлены 2 отчета, которые будут рассматриваться на ежегодной Парламентской Ассамблеи в Лондоне. Один из них касается непосредственно Украины, в том числе ситуации относительно безопасности. Второй доклад касается санкций", - отметила она.

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НАТО, Лондон, Владимир Зеленский, ПА НАТО, Манлен Мун.
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