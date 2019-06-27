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В КИУ назвали основной способ агитации перед выборами

В КИУ назвали основной способ агитации перед выборами
14:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Одной из самых распространенных форм агитации в ходе избирательной кампании является проведение концертов в поддержку партий или кандидатов.

Одной из самых распространенных форм агитации в ходе нынешней парламентской избирательной кампании является проведение концертов в поддержку определенных партий или кандидатов в народные депутаты.

Об этом говорится в переданных предварительных выводах Комитета избирателей Украины относительно оценки хода избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

По данным КИУ, в частности, в Одессе во время мероприятий, организованных партией «Доверяй делам», выступали украинские певцы Макс Барских и Ирина Билык. Также сообщается, что в Полтавской области, в г. Карловка, в начале июня состоялось мероприятие потенциального кандидата в народные депутаты Витко, который сопровождался концертом музыкальной группы «Дзидзьо».

Также в КИУ отметили, что благотворительный фонд семьи Розенблат (Борис Розенблат является действующим народным депутатом) объявил конкурс в социальных сетях, 5 победителей которого получили по два билета на концерт в поддержку раненых украинских воинов. При этом сообщают, что среди анонсированных певцов: Александр Пономарев, группа СКАЙ, Оля Цибульская и другие.

В то же время в Комитете избирателей отметили, что кандидаты в народные депутаты почти не используют такую форму агитации как непосредственные встречи с гражданами.

При этом в организации заметили, что в отличие от предыдущей парламентской избирательной кампании одной из самых распространенных форм агитации в ходе нынешней кампании стало проведение концертов в поддержку политических сил или отдельных кандидатов в народные депутаты.

«Так, студия «Квартал 95», деятельность которой ассоциируется с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировала серию музыкально-юмористических концертов в 19 городах Украины (концерты запланированы с 29 июня по 16 июля)», - отмечается в выводах КИУ.

Также в организации напомнили, что в регионах проходят концерты группы «Океан Эльзы», лидером которой является первый номер в избирательном списке партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Кроме того, в выводах КИУ отмечается, что лидер Аграрной партии Украины Михаил Поплавский разместил рекламу своих будущих концертов, которые состоятся уже после выборов.

В организации подчеркнули, что проведение концертов является одной из форм предвыборной агитации. При этом в КИУ отметили, что наличие во время проведения концерта политической символики партии или кандидата, обсуждение положений их предвыборных программ или же прямые призывы голосовать «за» или «против» должны рассматриваться как деятельность, побуждающая избирателей голосовать за определенного кандидата, а значит, является агитацией, поэтому должна финансироваться из избирательного фонда партии или кандидата.

Также в Комитете избирателей напомнили, что использование собственных средств партий, средств кандидатов в депутаты или средств из других источников для проведения предвыборной агитации, в том числе по инициативе избирателей, запрещается.

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Выборы, КИУ, Народные Депутаты, Агитация, Выборы в Украине, Комитет избирателей, Избирательная компания.
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