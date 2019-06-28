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Верховный Суд рассматривает апелляцию ЦИК по делу об участии партии Саакашвили в выборах

Верховный Суд рассматривает апелляцию ЦИК по делу об участии партии Саакашвили в выборах
20:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховный суд начал рассмотрение апелляции ЦИК на решение о регистрации партии Саакашвили в выборах в Раду.

Началось заседание Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который рассматривает апелляционную жалобу ЦИК об участии партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах.

Суд рассматривает апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 года по иску партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили к Центральной избирательной комиссии об отмене постановления No1205 от 23 июня 2019 года.

В коллегию судей входят Мирослава Билак, Людмила Ересько и Елена Калашникова.

В зале суда присутствовал лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили и члены его политсилы, в частности, Давид Сакварелидзе, Елена Терещенко, Владимир Лановой. Также присутствовали представители ответчика.

После начала заседания по просьбе представителей Саакашвили был объявлен перерыв для того, чтобы в зал суда могли пройти слушатели. После перерыва, который длился около 10 минут, суд продолжил работу.

Как сообщалось ранее, 25 июня Шестой апелляционный административный суд города Киева отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили и обязал повторно рассмотреть представленные политсилой документы.

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Председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 26 июня заявила, что Верховный суд поставит юридическую точку в споре вокруг отказа регистрировать кандидатов партии "Рух нових сил" на внеочередных парламентских выборах.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили. В ЦИК отметили, что указ Президента Украины о внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года был издан 21 мая 2019 года. Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен.

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ЦИК, Верховный суд, Выборы в Раду, Михеил Саакашвили, Рух новых сил, РНС.
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