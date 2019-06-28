Тимошенко: Украине нужна новая Конституция

Новости Украины: Юлия Тимошенко считает, что Украина нуждается в новой Конституции.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказывается за разработку новой Конституции Украины.

"Украине нужна новая Конституция", заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

По ее словам, ныне действующая Конституция не работает на защиту прав человека.

Тимошенко подчеркнула, что текст Основного закона должно написать общество с "широким масштабным обсуждением, с пониманием каждой запятой и каждой буквы".

Она отметила, что "по сути это должен быть общественный договор между всеми гражданами, а не спущенные властью на головы граждан те порядки, которые выгодны чиновникам и политикам".

Тимошенко считает, что новая Конституция должна приниматься на референдуме, "но не формально, а реально, чтобы люди знали, что они прописывают в этой Конституции и что они от этого получают".