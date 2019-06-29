Лидеры РФ и ФРГ на саммите G20 не отказались от "нормандского формата"

Новости Украины: Президент РФ Путин на встрече с канцлером ФРГ Меркель заявил, что "нормандский формат" будет использоваться, но сначала будет встреча "вдвоем или втроем".

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о сохранении "Нормандского формата" для урегулирования в Украине, российский лидер готов к проведению "нормандского саммита".

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - сказал Путин на пресс-конференции в Осаке, говоря о встрече с Меркель.

Президент РФ подчеркнул: "Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих - Нормандский формат".

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил Путин.

То есть, по его словам, "в принципе – да, а по конкретике нашим помощникам нужно договориться нашим помощникам и МИДам".