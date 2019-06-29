У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области

Новости Украины: У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области.

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия призвал пользователей соцсети Фейсбук предложить свои кандидатуры на должность главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?" - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу и предложил своим фолловерам написать предложения в комментариях.

Арахамия отметил, что перед будущим главой Николаевской облгосадминистрации будут стоять следующие задачи: 1) уменьшить коррупцию; 2) снизить влияние криминалитета на жизнь региона; 3) втрое увеличить инвестиции в регион; 4) из прибрежной зоны "сделать конфетку".

Как сообщалось, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать будущего главу областной государственной администрации из трех кандидатов: Дениса Шмыгаля, Максима Козицкого, Маркияна Мальского.

26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. Так, главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян, Донецкой ОГА - Павел Кириленко, Закарпатской ОГА - Игорь Бондаренко, Херсонской ОГА - Юрий Гусев, Черкасской ОГА - Игорь Шевченко, Луганской ОГА - Виталий Комарницкий, Одесской ОГА - Андрей Андрейчиков, Львовской ОГА - Маркиян Мальский. По словам первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова, эти люди прошли жесткий отбор.

27 июня вице-премьер-министр Павел Розенко призывает президента Зеленского не подписывать указы о назначении главами областных государственных администраций кандидатов, а провести новый открытый отбор.