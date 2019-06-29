Скачать
Суббота, 29.06.2019
У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка
В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка
Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис
Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис
Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании
Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании

У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области

У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
16:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области.

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия призвал пользователей соцсети Фейсбук предложить свои кандидатуры на должность главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?" - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу и предложил своим фолловерам написать предложения в комментариях.

Арахамия отметил, что перед будущим главой Николаевской облгосадминистрации будут стоять следующие задачи: 1) уменьшить коррупцию; 2) снизить влияние криминалитета на жизнь региона; 3) втрое увеличить инвестиции в регион; 4) из прибрежной зоны "сделать конфетку".

Как сообщалось, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать будущего главу областной государственной администрации из трех кандидатов: Дениса Шмыгаля, Максима Козицкого, Маркияна Мальского.

Кандидаты от партии "Слуга народа" начали подписывать меморандум об ответственности

26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. Так, главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян, Донецкой ОГА - Павел Кириленко, Закарпатской ОГА - Игорь Бондаренко, Херсонской ОГА - Юрий Гусев, Черкасской ОГА - Игорь Шевченко, Луганской ОГА - Виталий Комарницкий, Одесской ОГА - Андрей Андрейчиков, Львовской ОГА - Маркиян Мальский. По словам первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова, эти люди прошли жесткий отбор.

27 июня вице-премьер-министр Павел Розенко призывает президента Зеленского не подписывать указы о назначении главами областных государственных администраций кандидатов, а провести новый открытый отбор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаевская область, Николаевская ОГА, "Слуга народа", Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
03 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
04 В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
05 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
На выходных в Украине похолодает: когда жара
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку
Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку
Эксперты высказали мнение о супах
Эксперты высказали мнение о супах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь