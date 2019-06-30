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Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова перевели в спецблок

Арестованного в Крыму блогера Мемедеминова перевели в спецблок
00:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Крымского активиста Наримана Мемедеминова перевели в спецблок.

Крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова 28 июня перевели из общей камеры СИЗО-1 Ростова-на-Дону в спецблок.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Тарас Ибрагимов.

“Журналиста Наримана Мемедеминова “обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности” вчера 28 июня перевели из общей камеры СИЗО-1 Ростова-на-Дону в спецблок,” - написал он.

Журналист также отметил, что во время этапа из Симферополя в Ростов он провёл 10 дней в спецблоке краснодарского СИЗО. До этого, в начале года - больше месяца в спецблоке СИЗО Симферополя.

Напоминаем, 11 июня российский суд отложил первое заседание по существу в деле крымскотатарского блогера Мемедеминова в связи с тем, что его не доставили из СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону.

Гражданский журналист, активист общественного объединения «Крымская Солидарность» Нариман Мемедеминов был задержан 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе после обыска российских силовиков в его доме. Блогера увезли на допрос в управление ФСБ в Симферополе, а 23 марта "суд" его арестовал. Задержанному предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).

Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мемедеминова «нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации».

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Крым, Блогер, Нариман Мемедеминов.
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