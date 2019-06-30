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У кандидата от "Слуги народа" нашли двойное гражданство

У кандидата от "Слуги народа" нашли двойное гражданство
04:13 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Кандидат в народные депутаты от партии "Слуги народа" Александр Куницкий, возможно, имеет двойное гражданство.

У Центризбиркома есть данные о наличии у кандидата в нардепы от партии "Слуги народа" Александра Куницкого о двойном гражданстве и паспорте Израиля.

Информацию об этом 29 июня подтвердил советник председателя ЦИК Александр Остапа, сообщает ГС "ОПОРА".

"Есть материалы о том, что в Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте ... Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проводится исследование (данной информации - ред.). Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - заявил Остапа.

Представитель ЦИК не уточнил, сколько времени может занять проверка полученной информации.

Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове.

Ранее "5 канал" сообщил о том, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".

Согласно справке, кандидат от "Слуги народа" был зарегистрирован по адресу Хайфа, ул. Ха-Тихон, 7, 2. Сам Куницкий наличие гражданства Израиля отрицает.

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Документы, якобы подтверждающие двойное гражданство Куницкого, в соцсети обнародовал внефракционный нардеп Андрей Денисенко, разместив якобы копию паспорта Куницкого.

Отметим, по мажоритарному округу №169 в Харькове также баллотируется нардеп Александр Грановский, которого называли "теневым куратором" судебной и прокурорской системы в команде экс-президента Петра Порошенко.

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ЦИК, Парламентские выборы, Кандидат, Центризбирком, Выборы в Раду, "Слуга народа".
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