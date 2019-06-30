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Воскресенье, 30.06.2019

Вакарчук растерялся от вопроса Тимошенко о цене за кубометр газа (Видео)

На теледебатах в студии канала "Украина" 28 июня Юлия Тимошенко спросила Святослава Вакарчука, какова цена за кубометр газа для населения. Лидер "Голоса" так и не смог ответить на этот совсем не каверзный вопрос главы "Батькивщины". Во время обсуждения коммунальных тарифов Тимошенко поинтересовалась у оппонента, в курсе ли он того, сколько обычные люди платят за газ. "Нужно просто по справедливой цене отдавать газ, а не по цене в три раза выше. Вот вы знаете, какая цена сейчас стоит в платежках за кубический метр газа? Вы знаете, сколько он стоит?", - спросила Тимошенко. "Знаю", - ответил Вакарчук. Однако не смог назвать конкретную цифру. Музыкант растерялся, так что ведущему дебатов пришлось подсказать: "Восемь пятьдесят". Вакарчук задумался, а подсказку из студии не расслышал, сказав "250" вместо "8500".
УНИАН
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Юлия Тимошенко, Голос, Святослав Вакарчук, Цена за газ.
08:24 Сегодня Телеграф
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