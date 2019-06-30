ПАСЕ и моряки: о возвращении России начали говорить еще в начале года

Новости Украины: Кулеба заявляет, что переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале года.

Переговоры по возврату России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года, и для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украине пленных моряков, предоставить доступ комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

Это подтвердил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "Время. Итоги недели" на "5 канале".

Однако потом, добавил посол, Европа дала понять России, что вернуться она может и без этих условий. Поэтому российская нота украинскому МИДу в отношении моряков появилась не из решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому что истекал конечный срок, предоставленный Международным трибуналом ООН, отметил Кулеба.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию (о возвращении России в ПАСЕ - ред.), а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, на брифинге в Киеве 27 июня Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение ПАСЕ для него не стало неожиданностью, потому что когда он разговаривал с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель, то, по его словам, решение о возвращении РФ в ПАСЕ "уже принято".

Между тем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы просила Администрацию Президента Украины о встрече перед сессией ПАСЕ, на которой должны были рассматривать вопрос возвращения делегации России в представительный орган. Эта просьба осталась без ответа, заявила участница украинской делегации, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. "Наша делегация осталась один на один в этом зале", - подчеркнула она.