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Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию

Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
17:38 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Семь государств намерены подготовить совместную резолюцию относительно решения ПАСЕ вернуть полномочия делегации России.

Семь государств намерены подготовить совместную резолюцию относительно решения ПАСЕ вернуть полномочия российской делегации.

Об этом заявил маршалок Сената Польши Станислав Карчевский, сообщает Польское радио.

Отмечается, что Карчевский встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской унии.

Карчевский отметил, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, приехавшие на сегодняшние торжества, говорили мне, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Мы говорили о проведении как можно скорее совместной встречи", - сказал маршалок.

Также в сообщении напоминается, что в знак протеста против возвращения делегации РФ права голоса в ПАСЕ польская делегация не будет участвовать в заседании Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры в начале следующей недели.

Как сообщалось ранее, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

26 июня ПАСЕ вернула делегации РФ полномочия.

В связи с принятием такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины решили досрочно покинуть летнюю сессию ПАСЕ.

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Все по теме:

Украина, ПАСЕ, Польша, Эстония, Грузия, Словакия, Литва, Латвия, Станислав Карчевский.
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