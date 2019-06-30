Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Верняев завоевал золото Европейских игр
Верняев завоевал золото Европейских игр
Эффектный синий: Елизавета II продемонстрировала стильный образ на официальной встрече
Елизавета II продемонстрировала стильный образ на официальной встрече

Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти

Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
20:00 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Вакарчук не исключает, что пойдет в исполнительную власть.

Лидер партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире канала ICTV.

На вопрос, действительно ли он не планирует прекращать концертную деятельность в случае прохождения "Голоса" в Верховную Раду, Вакарчук сказал: "Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно".

На уточнение, означает ли это, что он не исключает возможности своей работы в исполнительной власти, лидер "Голоса" ответил: "Безусловно".

"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", - отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Голос, Святослав Вакарчук, Выборы в Раду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
03 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
04 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
05 Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Слуга народа&quot; обратилась к суду с иском на ЦИК
Партия "Слуга народа" обратилась к суду с иском на ЦИК
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Кайли Дженнер снова беременна
СМИ: Кайли Дженнер снова беременна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь