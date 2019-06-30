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Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников

Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
20:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Вакарчук считает, что украинских моряков нельзя возвращать из РФ как преступников, но поддерживает "нестандартные подходы" по их освобождению.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что задержанных и арестованных в конце 2018 года в районе Керченского пролива российскими пограничниками на трех судах 24 украинских моряков нельзя возвращать на родину как преступников, но при этом поддерживает "нестандартные" подходы по их освобождению.

"Я полностью поддерживаю кандидата от нашей партии на выборах Виктора Сороки (отец плененного моряка Василия Сороки – Ред.). Он отец ребенка, который переживает, но даже он понимает, что честь и достоинство тех моряков, которые сейчас в российских тюрьмах, это очень важно. Он сказал, что мы не можем вернуть наших детей как преступников", - сказал он в эфире программы "Факти тижня" на телеканале ICTV в воскресенье.

Вакарчук считает, что предложение Российской Федерации по возвращению моряков является ловушкой, "циничной и иезуитской позицией".

"Россия – опытный и циничный переговорщик, они могут использовать любую нашу слабость, в том числе, желание любой ценой получить легкую политическую победу и вернуть кого-то домой", - подчеркнул он.

Лидер "Голоса" считает, что сегодня Украине нужно быть "стойкой, сильной, действительно искать нестандартные подходы, дипломатически оказывать давление". "Нам нужен прямой разговор с Россией, но нам нужно всем быть вместе", - добавил он.

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Россия, Голос, Святослав Вакарчук, Захваченные моряки.
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