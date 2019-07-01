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"Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована под номером 22

"Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована под номером 22
06:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса.

Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" под № 22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в воскресенье вечером.

Пресс-служба ЦИК объяснила, что 29 июня во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Поэтому 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, при которой большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

"Участники совещания указывали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, за кандидатов в народные депутаты от которой избиратель может отдать свой голос. Поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления", - отметили в ЦИК.

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Выборы, ЦИК, Михаил Саакашвили, Рух новых сил Михаила Саакашвили, Номер 22.
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