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Порошенко: Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики

Порошенко: Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики
07:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Порошенко отметил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.

Обсуждение любых вопросов, касающихся Украины, должны проходить только с участием самой Украины, отметил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя ход саммита "G-20" в Японии.

"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа "Ничего об Украине - без Украины". Прямо накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации. Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо и многими другими членами "Большой двадцатки". И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", - отметил Порошенко, в эфире программы "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

"Сейчас что-то изменилось? Сейчас - и мы видим эти риски - Украина пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила - мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже - тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии - мы всегда готовы", - отметил лидер "Европейской солидарности".

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Украина, Петр Порошенко, Международная политики.
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