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Президент планирует привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД Климкина

Президент планирует привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД Климкина
15:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Зеленский направил Премьер-министру письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Климкина.

Президент Владимир Зеленский направил Премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, сообщает пресс-служба ОП

По словам Богдана, такое решение Президент принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, которая касалась освобождения пленных украинских моряков, и ответной ноте с украинской стороны. 

«Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать», - говорится в письме главы государства.

Руководитель ОП добавил, что согласно 102-й и 106-й статьям Конституции Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно Положению о Министерстве иностранных дел министр обязан докладывать главе государства о таких событиях, как нота МИД РФ в отношении 24 моряков.

Он также подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, но убежден, что в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для государственных интересов.

«Крым - это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, и которая неприемлема для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину», - сказал Богдан.

Он также сообщил, что, учитывая эту ситуацию Президент повторно направит в парламент представление об отставке министра иностранных дел и других кадровых вопросах.

«Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент о смене кадров и назначении тех, которым доверяет Президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству», - сказал Богдан.

Климкин обьявил об уходе "в политический отпуск"

Напомним, на брифинге 27 июня Президент Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что министр иностранных дел Павел Климкин без согласования с ним ответил на ноту МИД России по освобождению украинских моряков согласно решению Международного трибунала ООН по морскому праву.

В ответ Климкин заявил, что Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков.

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МИД, Кабмин, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Владимир Гройсман.
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