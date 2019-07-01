Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарного авто в Водяном.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обстрел санитарного автомобиля в районе Водяного является "позорной и подлой попыткой" сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.

"Только что приземлились на дозаправку (на пути в Канаду). Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права.

"Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - отметил президент Украины.

Ранее в понедельник пресс-центр ООС сообщил, что около 10:50 при эвакуации раненого в районе Водяного боевики обстреляли санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил. В результате погибло двое военнослужащих, один ранен.

Как сообщалось, с 1 по 3 июля Зеленский будет находиться с визитом в Канаде. 4 июля президент вернется в Украину.