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Итоги 1 июля: нововведения в экономике, начало "Sea Breeze", обстрел санитарного автомобиля ООС, Зеленский в Канаде, предвыборный саммит в ЕС, протесты в Гонконге, теракт в Кабуле
Итоги 1 июля: нововведения в экономике, начало "Sea Breeze", обстрел санитарного автомобиля ООС, Зеленский в Канаде, предвыборный саммит в ЕС, протесты в Гонконге, теракт в Кабуле
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Зеленский прибыл в Канаду: рабочий график Президента на 2 июля

Зеленский прибыл в Канаду: рабочий график Президента на 2 июля
09:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины прибыл с официальным визитом в Канаду.

Сегодня Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Канаду.

Об этом сообщает Офис президента.

На 2 июля у Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Состоялись переговоры о визите Зеленского в США

Также он встретится с еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

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Канада, Владимир Зеленский, Визит Президента, Джастин Трюдо.
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