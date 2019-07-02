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Вторник, 02.07.2019
Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу
Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу
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Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу

Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу
10:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 2 июля в Верховной Раде планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса

В Верховной Раде Украины народные депутаты сегодня планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, передает УНН.

Ранее, 20 июня, нардепы завершили рассмотрение 1,5 тыс. поправок в проект Избирательного кодекса.

Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, с тем, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.

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Ожидается, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля 2019, перед внеочередными выборами в парламент. Об этом сообщил Председатель парламента Андрей Парубий.

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Верховная Рада, Избирательный кодекс, Андрей Парубий, Законодательные поправки.
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