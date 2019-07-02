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Вторник, 02.07.2019

Поверенный в делах США в Украине Тейлор обратился к украинцам и Зеленскому

Поверенный в делах США записал обращение к украинцам и Главе государства. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что прибыл снова, чтобы на основе хороших отношений между Соединенными Штатами и Украиной работать над решением многих вопросов и он с нетерпением ждет сотрудничества с новым парламентом и Президентом Владимиром Зеленским. Видео его обращения опубликовало посольство США в Украине
Посольство США в Украине
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Украина, США, Посольство США в Украине, Уильям Тейлор.
14:34 Сегодня Телеграф
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