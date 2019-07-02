Поверенный в делах США в Украине Тейлор обратился к украинцам и Зеленскому

Поверенный в делах США записал обращение к украинцам и Главе государства. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что прибыл снова, чтобы на основе хороших отношений между Соединенными Штатами и Украиной работать над решением многих вопросов и он с нетерпением ждет сотрудничества с новым парламентом и Президентом Владимиром Зеленским. Видео его обращения опубликовало посольство США в Украине