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Вторник, 02.07.2019
Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
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Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков

Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
20:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Украина и Канада будут делать все для скорейшего освобождения Россией военнопленных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию с целью освобождения удерживаемых ею в плену украинских военных моряков и добавил, что Украина вместе с Канадой будут делать все для их скорейшего освобождения.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба главы Украинского государства, президент вместе с супругой Еленой во время визита в Канаду 2 июля почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов, положив колосковую композиции к Мемориалу Голодомора в Торонто. Также президенту подарили художественную композицию, посвященную пленным украинским морякам, которую подготовили украинские школьники из Торонто.

"Для моряков очень важно ежедневно слышать, что о них помнят. Украина и Канада, которая является очень большим другом нашей страны, - мы будем делать все для того, чтобы ребята как можно быстрее вернулись домой", - подчеркнул Зеленский.

Согласно сообщению, глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать давление на Россию, чтобы освободить моряков.

"Я верю, что у России появится такое желание. Мы очень хотим этого", - сказал он.

Президент Украины с 1 по 3 июля находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Как сообщалось, российские силовики 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь. Все украинские военнослужащие, перевезенные в последствии из оккупированного Крыма в московские следственные изоляторы, заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

Зеленский встретился с главой МИД Канады

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против. Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года.

Также аналогичным голосованием было принято решение в отношении того, что "Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину".

Вместе с тем, по состоянию на 2 июля 2019г все 24 незаконно задержанные Россией украинские военнослужащие продолжают удерживаться в СИЗО г.Москва.

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Канада, МИД Украины, МИД Канады, Владимир Зеленский.
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