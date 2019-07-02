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ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в депутаты

ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в депутаты
22:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала Аркадия Корнацкого кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Первомайске.

Внефракционный народный депутат Украины Аркадий Корнацкий зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №132 (г.Пермомайск и 5 районов Николаевской области) на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании во вторник, сообщает отдел связей со СМИ Секретариата комиссии.

ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты

Ранее, гражданская сеть "Опора" сообщила, что ЦИК не зарегистрировала Корнацкого кандидатом в народные депутаты, мотивировав отказ "несоответствием поданных документов требованиям законодательств.

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Выборы, ЦИК, Парламентские выборы, Аркадий Корнацкий, Парламентские выборы 2019.
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