ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в депутаты

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала Аркадия Корнацкого кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Первомайске.

Внефракционный народный депутат Украины Аркадий Корнацкий зарегистрирован кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №132 (г.Пермомайск и 5 районов Николаевской области) на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании во вторник, сообщает отдел связей со СМИ Секретариата комиссии.

Ранее, гражданская сеть "Опора" сообщила, что ЦИК не зарегистрировала Корнацкого кандидатом в народные депутаты, мотивировав отказ "несоответствием поданных документов требованиям законодательств.