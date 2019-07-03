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Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр

Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украина заявила в Международной морской организации о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в Крыму.

Украина заявила в Международной морской организации (ІМО) о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в социальной сети Facebook.

В частности, сегодня украинская делегация проинформировала государства - члены ІМО о фактах незаконного предоставления Российским морским регистром судоходства (РМРС) судам на временно оккупированной территории Автономной республики Крым услуг конвенционного досмотра и сертификации для последующей их регистрации под флагом РФ.

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Кроме того, представитель Украины и делегации 30 других стран - членов ІМО, в частности, Великобритании, Эстонии, Германии, Норвегии, США, Финляндии и Швеции призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву об освобождении незаконно захваченных украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

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Судоходство, Россия, Крым, ИМО, Международная морская организацияя, Российский морской регистр.
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