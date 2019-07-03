Украина пожаловалась в ІМО на Российский морской регистр

Новости Украины: Украина заявила в Международной морской организации о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в Крыму.

Украина заявила в Международной морской организации (ІМО) о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в социальной сети Facebook.

В частности, сегодня украинская делегация проинформировала государства - члены ІМО о фактах незаконного предоставления Российским морским регистром судоходства (РМРС) судам на временно оккупированной территории Автономной республики Крым услуг конвенционного досмотра и сертификации для последующей их регистрации под флагом РФ.

Кроме того, представитель Украины и делегации 30 других стран - членов ІМО, в частности, Великобритании, Эстонии, Германии, Норвегии, США, Финляндии и Швеции призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву об освобождении незаконно захваченных украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.