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Региональный язык Донбасса: Разумков объяснил слова Богдана

Региональный язык Донбасса: Разумков объяснил слова Богдана
17:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Разумков объяснил, что означают слова Богдана о статусе русского языка.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что высказывание главы Офиса Президента Андрея Богдана по поводу возможности придания регионального статуса русскому языку на Донбассе является только его личной позицией.

Об этом Разумков сказал на пресс-конференции в среду.

"Это позиция Андрея Богдана, который ее озвучил, - он является членом нашей команды, он является главой Офиса Президента, - и на сегодняшний момент это позиция Андрея", - сказал Разумков.

Он добавил, что вопросы, в том числе языковой, на региональных референдумах сейчас проблематично.

"Если мы говорим о том, что раньше говорил Андрей (Богдан - ред.) - о региональных референдумах и тому подобное, - в первую очередь нужно будет принимать законодательную базу, которая даст возможность влиять на эти процессы, а на сегодняшний момент пока это обсуждать еще рано... на сегодняшний момент юридически, я думаю, что это реализовать будет достаточно проблематично", - сказала лидер партии.

Стефанчук отреагировал на заявление Богдана о региональном языке Донбасса

Он также подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине является украинский, и "это позиция, которая озвучивалась Владимиром Александровичем (Зеленским - ред.) на протяжении всей избирательной кампании, в том числе, и сегодня".

Как сообщалось ранее, 1 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью РБК-Украина заявил, что предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе, однако выступает против введения второго государственного языка.

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Донбасс, Андрей Богдан, Российский язык, Дмитрий Разумков.
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