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Среда, 03.07.2019
"Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
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"Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах

"Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
19:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Арьев считает, что подход президента ПАСЕ к разрешению кризисных ситуаций приводит лишь к углублению этих кризисов.

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявляет, что формалистский подход президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье к разрешению кризисных ситуаций приводит лишь к углублению этих кризисов.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

Он отреагировал на заявление президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, которая напомнила Украине об обязательствах принимать наблюдательную миссию за выборами.

"Напоминаю президенту ПАСЕ, что Россия имела обязательства принимать аналогичную миссию на позапрошлогодних выборах в Думу - и ничего, никто особенно на обязательствах принимать миссию ПАСЕ не настаивал. Мало того, вопреки п.15 собственной резолюции 2134 (2016), России простили все - от нарушения обязательств до агрессии против Украины", - заявил Арьев.

Президент ПАСЕ ответила на письмо Парубия об отзыве наблюдателей на выборах

"И президент ПАСЕ должна помнить, что формалистский подход к разрешению кризисных ситуаций приводит лишь к углублению кризисов. ПАСЕ не захотела ограничивать права российских депутатов на участие в наблюдательных миссиях? Украина не может представить, как те, кто голосовали за аннексию Крыма, будут наблюдать за демократичностью выборов у нас. "Доктор, исцелись сам". Авиценна был мудрым человеком", - подчеркнул Арьев.

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ПАСЕ, Россия, Владимир Арьев, Лилиан Мори Паскье.
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