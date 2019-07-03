Выборы в Раду: в ЦИК прокомментировали реакцию Авакова на регистрацию Клюева

Новости Украины: В ЦИК считают письмо главы МВД в отношении Клюева возможным основанием для отмены его регистрации кандидатом в народные депутаты.

Член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов считает письмо министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по поводу непроживания бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева в Украине в течение последних 5 лет возможным основанием для отмены его регистрации кандидатом в народные депутаты.

Об этом Шипилов заявил в интервью УНИАН.

"ЦИК может отменить регистрацию кандидата в народные депутаты, если будут выявлены основания, которые сделают невозможным пребывание в таком статусе, в частности, будут выявлены факты непроживания на территории Украины в течение последних пяти лет до дня выборов", - сказал он.

"Хорошо, что появилось письмо министра внутренних дел. Это, конечно, будет сделано оперативно. Это письмо будет одним из оснований для отмены (регистрации кандидатом в народные депутаты - Ред.)... но решение будет принимать ЦИК на своем заседании. Лично для меня это письмо является доказательством", - добавил Шипилов.

В целом член ЦИК ожидает, что в связи с обращением председателя ВР Андрея Парубия в Генпрокуратуру, СБУ и Госпогранслужбу о предоставлении сведений о пребывании на территории Украины Клюева, видеоблогера Анатолия Шария и бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина будет предоставлена дополнительная информация от других правоохранительных органов в ЦИК.

"Я думаю, что мы сегодня получим письма от многих государственных правоохранительных органов и органов по безопасности, и надеюсь, что и не только в отношении Клюева", - добавил он.