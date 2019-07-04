Луценко назначил заместителя генпрокурора Украины

Новости Украины: 3 июля 2019 на должность заместителя Генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3 класса Сергей Кизь.

Генеральный прокурор Украины в соответствии к рекомендации Совета прокуроров назначил на должность своего заместителя государственного советника юстиции 3 класса Сергея Кизя, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"В среду, 3 июля 2019 года, приказом Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя Генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3 класса Сергей Кизь", - говорится в сообщении.

Кизь работает в органах прокуратуры с 2002 года. До этого занимал должность начальника департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины.