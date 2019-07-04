Скачать
Четверг, 04.07.2019
Луценко назначил заместителя генпрокурора Украины
Луценко назначил заместителя генпрокурора Украины
В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ
В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ
Украинка Медведенко проведет бой за три чемпионских пояса
Украинка Медведенко проведет бой за три чемпионских пояса
Рейтинг самых красивых наций со всего мира (Фото)
Рейтинг самых красивых наций со всего мира (Фото)

Луценко назначил заместителя генпрокурора Украины

Луценко назначил заместителя генпрокурора Украины
05:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 3 июля 2019 на должность заместителя Генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3 класса Сергей Кизь.

Генеральный прокурор Украины в соответствии к рекомендации Совета прокуроров назначил на должность своего заместителя государственного советника юстиции 3 класса Сергея Кизя, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"В среду, 3 июля 2019 года, приказом Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя Генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3 класса Сергей Кизь", - говорится в сообщении.

Кизь работает в органах прокуратуры с 2002 года. До этого занимал должность начальника департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, Сергей Кизь, Заместитель генпрокурора Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
02 РФ в ПАСЕ: В Конгрессе США подготовили проект резолюции в поддержку Украины
03 Возможная отмена закона люстрации: в партии Порошенко обещают акцию под КСУ
04 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
05 Выборы в Раду: в ЦИК прокомментировали реакцию Авакова на регистрацию Клюева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены еще двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены еще двое украинских военнослужащих
В &quot;Голосе&quot; настаивают на усилении механизма люстрации
В "Голосе" настаивают на усилении механизма люстрации
II Форум регионов в Житомире: Зеленский направил приглашение Лукашенко
II Форум регионов: Зеленский пригласил Лукашенко
Эксперты назвали неожиданный напиток, который поможет справиться с жарой
Эксперты назвали неожиданный напиток, который поможет справиться с жарой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь