Скачать
Четверг, 04.07.2019
МИД: Парламент не обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами
МИД: Парламент не обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами
Возможная отмена закона об люстрации: под КСУ проходят акции протеста
Возможная отмена закона об люстрации: под КСУ проходят акции протеста
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Челси объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу
Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу

Возможная отмена закона об люстрации: под КСУ проходят акции протеста

Возможная отмена закона об люстрации: под КСУ проходят акции протеста
11:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины: У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации.

В центре Киева под зданием Конституционного суда Украины проходят многочисленные пикеты разных политических сил, которые выступают против возможного принятия судом решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

По состоянию на 10:00 должно было начаться закрытое заседание КС по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти".

К этому времени под судом собралось около 500 человек. В частности, на митинге присутствуют активисты таких политсил как: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Европейская солидарность", "Вільні люди".

Также у суда проходит акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации" в которой участвуют: народный депутат Егор Соболев, глава совета ОО "Общественный люстрационный комитет" в 2015-2018 годах Александра Дрик, представитель ОО "Автомайдан" Екатерина Бутко, член общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Татьяна Хутор.

Митингующие держат флаги своих организаций и плакаты с надписями: "Люстрированные уже делали обвал страны", "Забыли мусорную люстрацию?", "Люстрация либо идите вон", подобные баннеры и плакаты развешаны на ограде вокруг территории КС.

Среди прочего, у КС установлена импровизированная виселица, а на ограде - голова от памятника Ленину.

Территорию суда охраняет около сотни правоохранителей. На данный момент потасовок на митинге не наблюдается.

После начала митингов периодически между разными политсилами происходили взаимные обвинения и словесные перепалки. Позже активисты несколько раз вытесняли представителей "Евросолидарности" и заставляли снимать партийные флаги.

После нескольких напряженных моментов правоохранители разделили пикеты кордоном, а полиция диалога старается не допускать конфликтов между пикетирующими из разных политсил.

По состоянию на 11:00 силовых противостояний не было.

На акцию под КС приходил также лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук с однопартийцами. Кроме того, периодически на митинг приходят депутаты из других подитсил, которые декларируют поддержку закона о люстрации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КСУ, Протесты, люстрация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день
03 "Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
04 Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
05 Посол оценил результаты визита Зеленского в Канаду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Посол оценил результаты визита Зеленского в Канаду
Посол оценил результаты визита Зеленского в Канаду
Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Главные события 3 июля: отзыв наблюдателей ПАСЕ, &quot;дематерщина языка&quot; и новый президент Европарламента
Итоги 3 июля: ПАСЕ, Клюев, Шарий и запрет материться
Первые фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
Первые фото со свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь