Украинские политики поздравили США с Днем независимости

Новости Украины: Порошенко, Гройсман и Климпуш-Цинцадзе поздравили американцев с Днем независимости.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил США с Днем независимости.

Соответствующее поздравление было опубликовано на его странице в Facebook.

"Гордимся высоким уровнем нашего стратегического партнерства, тесной координацией и общим видением преодоления существующих вызовов миру и безопасности. За последние пять лет мы вывели наш диалог и сотрудничество на качественно новый, действительно рекордный уровень, за что слова моей особой благодарности и Президенту США Дональду Трампу, и всей команде поддержки Украины в Вашингтоне. Высоко ценим твердую двухпартийную и двухпалатную поддержку нашего государства", - написал он.

Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил США с Днем независимости, подчеркнув, что США уже много лет является надежным и последовательным партнером Украины.

"США уже много лет является надежным и последовательным партнером Украины, который поддерживает нас на политическом, экономическом и военном уровне. Мы искренне благодарны Вашингтону за такую позицию. Украина остается преданной ценностям западного демократического мира, ярким воплощением которых являются США. Искренне поздравляю наших американских друзей с праздником! Желаю вам благополучия и процветания!" - написал Гройсман.

Поздравила США с национальным праздником в Facebook и вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, Соединенные Штаты Америки - надежный друг Украины, которая является образцом демократии, примером успешного государства, где ценности свободы и равенства исповедует не одно поколение граждан.

"Ваша история государства мотивирует и вдохновляет на дальнейшее развитие молодого Украинского государства", - написала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что в последние годы США, как последовательный партнер Украины, не на словах, а на деле демонстрирует высокий уровень партнерства между нашими государствами, и именно Соединенные Штаты инвестировали значительные ресурсы в сферу безопасности и экономическую самодостаточность Украины, укрепление обороноспособности нашего государства и интеграцию Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

"Благодарна за мощную поддержку и готовность углублять сотрудничество между нашими странами. Еще раз поздравляю всех наших американских друзей с национальным праздником!" - отметила вице-премьер.

Как сообщалось, сегодня в США празднуют День независимости. Этот праздник отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа - Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции 1775-1783 годов.