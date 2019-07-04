Посол о Зеленском и Трюдо: Мне кажется, они почувствовали друг друга

Новости Украины: Владимир Зеленский успешно совершил официальный визит в Канаду, в рамках которого установил дружественные отношения с руководством страны.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Канады Джастину Трюдо удалось найти общий язык при общении в Торонто.

Об этом после завершения визита рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает корреспондент.

"Важно, что теперь есть личный контакт между руководством Украины и Канады и персонально между Трюдо и Зеленским. Мне кажется, они почувствовали друг друга, потому что говорили и о таких серьезных вещах, как оружие и война, но и о лыжах, сноубордах и детях", - сказал Шевченко.

По его словам, Зеленскому удалось найти общий язык и с украинской общиной. "Не менее важным является контакт Президента и общины, ведь у украинской диаспоры были вопросы, на которые она хотела услышать ответ лично от главы государства", - отметил посол.

Он добавил, что в ходе визита "было и тепло, и гостеприимство, и шутки, и эмоции, но была и очень серьезная работа". "Объективно Канада - уникальный партнер и коммуникатор между Украиной и всем Западным миром. Необходимо в нынешнем новом политическом цикле использовать все эти возможности", - подытожил Шевченко.