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Корбан: ЕСПЧ признал неправомерным мое задержание в 2015 году

Корбан: ЕСПЧ признал неправомерным мое задержание в 2015 году
23:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Геннадий Корбан заявил, что ЕСПЧ признал нарушение его прав во время задержания в 2015 году.

Украинский бизнесмен, экс-глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным его задержание 2015 году и нарушение в отношении него презумпции невиновности.

"Сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал своё решение по моей жалобе. Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту", - написал Корбан на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, суд признал незаконным его задержание 31 октября 2015 года, "исполненное в формате военной операции" и содержание под стражей.

"Судебный процесс, длившийся с 26 по 28 декабря, фактически без перерыва – также признан незаконным. Нарушено право на справедливый суд, нарушена презумпция невиновности в отношении меня и многое другое. Резолютивная часть состоит из 9 пунктов", - написал Корбан.

В качестве следующего шага бизнесмен анонсировал подачу жалобы в расширенную палату ЕСПЧ. "Чтобы доказать политическое преследование его как лидера политпартии УКРОП на тот момент", - пояснил он.

Корбан также сообщил, что специально не обращался за компенсацией, которую ему должно выплатить государство Украина. "Считаю неправильно будет наказывать государство", - написал он.

Напоминаем, Геннадий Корбан был задержан 31 октября 2015 года. 4 ноября ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание и участие в преступной организации), ч.3 ст.157 (препятствование деятельности избирательных комиссий), ч.5 ст.191 (речь идет о присвоении денежных средств в особо крупных размерах благотворительной организации "Фонд обороны страны"), ч.2 ст.289 и ст.349 Уголовного кодекса Украины (речь идет о захвате в Днепропетровске в качестве заложников председателя Госземагентства Украины и директора департамента Днепропетровского городского совета). Г.Корбану была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которой истекал 31 декабря.

28 декабря Днепровский районный суд Киева принял решение изменить меру пресечения Г.Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 дней. Заседание по изменению меры пресечения длилось несколько дней.

В 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что суд признал Корбана виновным и приговорил его к условному сроку.

По информации СМИ, Корбан в апреле 2016 года обратился в ЕСПЧ. По его мнению, власти Украины нарушили положения ст.3 (запрет на пытки и жестокое обращение), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст.6 (право на справедливый суд), статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со ст.5 Европейской конвенции по правам человека.

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Суд, ЕСПЧ, Укроп, Геннадий Корбан.
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