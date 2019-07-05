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Встреча Зеленского с наблюдательной миссией ПАСЕ не состоялась

Встреча Зеленского с наблюдательной миссией ПАСЕ не состоялась
05:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Встреча между Владимиром Зеленским и наблюдательной миссией ПАСЕ отменена.

У делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая 3 июля досрочно прекратила свою работу в Украине, была запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, однако она не состоялась.

Об этом сообщает Европейская правда. Член делегации Марко Николини подтвердил: "Было запланировано, что миссия должна была встретиться с президентом, но этой встречи не произошло". 2-3 июля, когда делегация находилась в Киеве, Зеленский находился с визитом в Канаде.

Напоминаем, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом. 

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, против - 62, 15 - воздержались. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.

2 июля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал письмо Мори-Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в Украине. 3 июля предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине. Море-Паскье подчеркнула, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.

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ПАСЕ, Совет Европы, Президент, Владимир Зеленский.
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