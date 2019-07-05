Выборы под угрозой срыва: Разумков прокомментировал решение суда о пережеребьевке

Новости Украины: Разумков предупреждает, что решение суда о пережеребьевке партий может сорвать выборы.

По словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, решение суда о пережеребьевке партий для определения их номеров в бюллетене может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"На самом деле ситуация довольно опасная. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатано. 5 млн 200 тысяч. Это означает, что израсходована часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", - отметил политик.

По его словам, для того, чтобы перепечатать избирательные бюллетени, нужно иметь дополнительные средства, которых в бюджете не предусмотрено.

"Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции и суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение", - заявил он.