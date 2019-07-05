Климкин и Зеленский не контактировали после инаугурации

Новости Украины: Климкин рассказал, что не контактировал с Зеленским после его инаугурации.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что не коммуницировал с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации, однако контактировал с заместителем главы Офиса президента Вадимом Пристайко.

"До этого у меня были разговоры, мне казалось, что тогда еще не президент Зеленский меня понял. Я набросал ему различных идей и надеюсь, что их используют... После инаугурации таких контактов не было, но это право президента - спрашивать", - сказал он в эфире телеканала "Прямой" в четверг вечером.

Так Климкин рассказал: "Я сначала ушёл в отпуск. Потом было заседание СНБО в формате совещания - я вышел (из отпуска – Ред). А потом начались иски против России - нужно было помогать. Трибунал, Молдова и очень много вопросов. То есть рутинные вопросы во внешней политике - дипломатическая служба все равно работает, со мной, или без, украинские граждане получают защиту за рубежом, украинский бизнес получает поддержку. Но есть вещи, которые без министра сложно сделать, - когда все происходило вокруг Молдовы, или иски. Это и звонки, и координация позиций и некоторые вещи".

Отвечая на вопрос, а были ли контакты с заместителем главы Офиса президента Украины Пристайко, Климкин сообщил: "Конечно, мы контактировали. Мы знаем друг друга много лет".

Министр также отметил, что не видит приоритетов внешней политики команды нынешнего президента.

"У меня есть своё видение, но я не знаю, как видит эти дела команда Зеленского", - добавил он.

Комментируя перспективы своей деятельности, Климкин поделился: "Никуда пока не поеду (заниматься преподавательской деятельностью - Ред). Буду работать тут. И общественная организация, и политический проект, и ещё много креативных идей... Политический проект это в том числе и политическая партия, но он может и не ограничиваться политической партией".