Скачать
Пятница, 05.07.2019
В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями
В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Президента НОК Бубку обвинили в коррупции
Президента НОК Бубку обвинили в коррупции
Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды
Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды

В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями

В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями
12:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, заявляют в ЦИК.

В Центральной избирательной комиссии Украины заявляют, что следствием выполнения решения Шестого апелляционный админсуда о проведении повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду станет невозможность в срок напечатать необходимое количество бюллетеней.

"В случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ЦИК в пятницу днем.

В ЦИК подчеркивают, что не согласны с указанным решением Шестого апелляционного административного суда.

"Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление… ЦИК, учитывая неурегулированность законом ситуации и исходя из основных принципов настоящего демократического избирательного процесса, взвесила все правовые риски и руководствовалась принципом соблюдения "справедливого баланса" и обеспечения права избирателей на свободное и осознанное волеизъявление", - говорится в заявлении.

Комиссия отмечала, что включение в избирательный бюллетень политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" под №22 позволяло обеспечить полноценную реализацию этой партией и кандидатами в народные депутаты от этой партии прав и возможностей для участия в избирательном процессе, и не нарушало прав и интересов других партий, кандидатов и иных субъектов и участников избирательного процесса.

Как сообщалось, 29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. В жеребьевке приняла участие 21 партия.

30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. На совещании Комиссии. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.

Выборы под угрозой срыва: Разумков прокомментировал решение суда о пережеребьевке

Позже Саакашвили выступил категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях и заявил, что партия "Рух новых сил" не намерена инициировать проведение каких-либо бюрократических процедур.

4 июля стало известно, что Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку партий. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук, которая также заявила, что ЦИК будет оспаривать решение суда.

В "Опоре" отмечают, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Жеребьевка, ЦИК, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на выходные: где ждать дождей
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 4 июля: Клюев&amp;Шарий отстранены, закон о люстрации, &quot;Слуга народа&quot; о Донбассе
Итоги 4 июля: Клюев, Шарий и люстрация
Погода на выходные: где ждать дождей
Погода на выходные: где ждать дождей
Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
Герцогиня Меган поддержала свою подружку на Уимблдонском турнире
Герцогиня Меган поддержала свою подружку на Уимблдонском турнире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь