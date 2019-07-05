Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА

Новости Украины: Президент сменил председателя Донецкой ОГА.

Президент Владимир Зеленский освободил Александра Куця от должности председателя Донецкой областной государственной администрации и назначил на эту должность Павла Кириленко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Освободить Куця Александра Ивановича от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в указе №481/2019.

Другим указом (№482/2019) глава государства назначил на должность председателя Донецкой ОГА Павла Александровича Кириленко.