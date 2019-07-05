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Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника

Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто, в сессионном зале в пик активности присутствовало 40 депутатов.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент, на момент завершения заседания в сессионном зале присутствовал 21 депутат.

Большинство из этих депутатов - представители фракции Радикальной партии - они использовали время, отведенное для выступлений, для пиара своей политической силы на парламентских выборах.

Всего на сегодняшнем заседании парламента в сессионном зале было не более 40 народных депутатов.

Около 50 депутатов рассматривали поправки к Избирательному кодексу

Поправки к Избирательному кодексу не рассматривались.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующее заседание состоится во вторник, 9 июля.

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Верховная Рада, Радикальная партия, Избирательный кодекс.
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