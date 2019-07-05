Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.
Как передает корреспондент, на момент завершения заседания в сессионном зале присутствовал 21 депутат.
Большинство из этих депутатов - представители фракции Радикальной партии - они использовали время, отведенное для выступлений, для пиара своей политической силы на парламентских выборах.
Всего на сегодняшнем заседании парламента в сессионном зале было не более 40 народных депутатов.
Поправки к Избирательному кодексу не рассматривались.
Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующее заседание состоится во вторник, 9 июля.