Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника

Новости Украины: Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто, в сессионном зале в пик активности присутствовало 40 депутатов.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент, на момент завершения заседания в сессионном зале присутствовал 21 депутат.

Большинство из этих депутатов - представители фракции Радикальной партии - они использовали время, отведенное для выступлений, для пиара своей политической силы на парламентских выборах.

Всего на сегодняшнем заседании парламента в сессионном зале было не более 40 народных депутатов.

Поправки к Избирательному кодексу не рассматривались.

Согласно календарному плану работы Верховной Рады, следующее заседание состоится во вторник, 9 июля.