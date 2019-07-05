Зеленский назначил главу СБУ в Донецкой и Луганских областях

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Петриченко начальником Главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.
Соответствующий указ №483/2019 опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.
Как сообщалось ранее, президент назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Помимо этого Зеленский своими указами назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины.