Скачать
Пятница, 05.07.2019
Туск, Юнкер и Могерини едут к Зеленскому на саммит Украина-ЕС
Туск, Юнкер и Могерини едут к Зеленскому на саммит Украина-ЕС
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Уимблдон-2019. Свитолина пробилась в 4-й круг
Уимблдон-2019. Свитолина пробилась в 4-й круг
"Джура Королевич": стартовали съемки украинского фэнтези-фильма
"Джура Королевич": стартовали съемки украинского фэнтези-фильма

Зеленский назначил главу СБУ в Донецкой и Луганских областях

Зеленский назначил главу СБУ в Донецкой и Луганских областях
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АПУ

Новости Украины: Президент назначил руководителя СБУ на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Петриченко начальником Главного управления Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ №483/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Петриченко Владимира Геннадиевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА

Как сообщалось ранее, президент назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Помимо этого Зеленский своими указами назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Донецкая область, Луганская область, Владимир Зеленский, Владимир Петриченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на выходные: где ждать дождей
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Погода на выходные: где ждать дождей
Погода на выходные: где ждать дождей
Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
Евровидение 2020 под угрозой срыва: что известно
Евровидение 2020 под угрозой срыва: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь