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Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск

Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
16:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский 5 июля находится с рабочим визитом в Краматорске.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Донецкой областной государственной администрации, военного прокурора Павла Кириленко, и отметил, что Донбасс является очень важным и сложным регионом, за которым сейчас следит весь мира и вся Украина.

"Не позавидуешь в целом руководству Донецкой области, это сегодня действительно очень сложная территория Украины. Вы знаете, что за Донбассом пристально следит весь мир. На всех своих встречах за рубежом я поднимаю этот вопрос как приоритетный. И главное, что следить за Донбассом вся Украина, потому Донбасс – это Украина", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА в пятницу в Краматорске.

В начале своего выступления Зеленский также указал, что "в последние годы было много разговоров, что якобы на Донбассе запрещают говорить на русском языке, притесняют русский язык".

"Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, защищать их. Чтобы не было никаких манипуляций – я продолжу на русском языке", - сказал он и продолжит свое выступление на русском языке.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что процессы завершения войны на Донбассе и восстановления региона должны идти параллельно.

"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях, и действительно восстановить Донбасс", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.

Зеленский напомнил, что в сентябре будет проведен большой инвестиционный бизнес-форум в Мариуполе, куда приглашены зарубежные и украинские инвесторы.

"Важно инвестировать в Донбасс, чтобы на временно оккупированной территории люди видели, что страна меняется", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы за умы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и облегчение для них решения важных насущных вопросов.

"Важно возвращение ментально наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ. Много вопросов", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОВГА Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность урегулирования вопроса нормального водоснабжения на Донбассе.

"Глобальный вопрос, который поднимается, это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможность в принципе отключения Донбасса от воды", - сказал Зеленский на представлении нового главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в пятницу в Краматорске.

Глава государства отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман сообщил ему, что "поставил этот вопрос ребром" на заседании правительства.

Зеленский также указал на важность погашения задолженности по зарплатам шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов.

Среди других первоочередных задач на Донбассе президент назвал возобновление работы Краматорского аэропорта и строительство дорог.

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Донбасс, Мариуполь, Владимир Зеленский, ООС, Краматорски.
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